Documentaire

C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes attendus par Romain Brifault.

Romain est styliste et autiste Asperger. Et selon ses mots, c’est « un styliste heureux, avec une sensibilité artistique et autistique »

C’est donc une très belle rencontre que nous vous proposons, où nous allons évoquer son travail, son parcours et ses créations.

Nous le retrouvons chez lui dans sa maison où il vit et travaille en famille avec Florence sa maman et Alexandre son petit frère.