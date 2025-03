Documentaire

Le voyage commence sur nos terres européennes où chacun des riders du film pousse chaque année son niveau de ski freeride. Mais en tant que skieurs, voyageurs et citoyens de cette planète, il est naturel pour eux de vouloir aller plus loin : jusqu’au Maroc ou encore en Russie pour découvrir les montagnes ainsi que les cultures locales afin d’appréhender au mieux le mode de vie montagnard de ces populations. L’apprentissage de techniques d’ascension alpines permettra aux protagonistes d’atteindre des endroits et des runs qui nous paraissaient jusqu’ici non seulement impossible à rider mais également impossible à filmer. La tendance du milieu du ski actuel est de réunir les clivages tel que le freestyle et le freeride sous une seule et même bannière : le freeski. Nous pensons qu’il faut désormais aller plus loin et que le freeskieur, si il veut continuer à pousser son sport plus loin, doit devenir un montagnard à part entière…