Documentaire

Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras de mer, où se croisent jour et nuit des centaines de navires, est aussi une terre qui insuffle son énergie à tous ceux qui vivent là. Fanny Agostini nous conduit à leur rencontre pour partager leurs expériences et leurs aventures. A Boulogne-Sur-Mer, Sophie et Yann ont redonné vie au « Polar Front » qui les mènera dans les glaces du Grand Nord à la rencontre de l’ours blanc. Philippe Vallette, lui, a fait carrément « venir » la mer à Nausicaa ! L’océan Pacifique, sa faune et sa flore, ont élu domicile dans le plus grand aquarium d’Europe. Pour Alexy, jeune alsacienne de 25 ans, l’aventure passe par le pont d’un chalutier. L’apprentie marin pêcheur y gagnera ses galons de professionnelle dans un monde d’hommes. Olivier a toujours côtoyé le détroit : il va l’affronter dans un duel physique et mental… A chacun son aventure ! Un documentaire d’Antoine Mora, Jean-Christophe Cheneau – FTV Thalassa