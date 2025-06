Documentaire

Jeunes et moins jeunes, Alain Peyrefitte nous avait prévenus : quand la Chine s’éveillera, bonjour les dégâts… Et depuis son éveil le géant chinois écrase les prix et squatte tous les marchés des pays en voie de développement. Dernier en date et pas des moindres, la reconstruction d’une bonne partie de l’Algérie payée cash à coups de pétrodollars… Un reportage de Karim Baila