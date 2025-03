Documentaire

Alors que la plupart des amoureux prolonge la Saint-Valentin, le temps d’un week-end, Zone Interdite se penche sur ces couples qui traversent une crise. L’amour dure trois ans ! C’est l’adage… malheureusement aussi une réalité. Une fois la passion des débuts envolée, on découvre l’autre pour de vrai. Les obstacles, les difficultés, surgissent ou reviennent comme des boomerangs. Infidélité, problèmes d’argent, enfants qui prennent trop de place, surmenage lié au travail, lassitude sexuelle : autant de raisons pour lesquelles on se sépare… En France, près d’un couple sur deux explose en vol et finit par divorcer ! Mais les couples en crise sont-ils tous condamnés à se séparer ? Pendant un an, Zone Interdite a suivi quatre couples au bord du précipice. Pour comprendre comment on peut en arriver à se déchirer, comment on peut encore vivre avec l’autre lorsque le quotidien est devenu insurmontable… Pour savoir surtout s’il reste une chance de sauver son amour quand la vie de couple prend l’eau. Thérapies à deux, défis personnels, voyage au bout du monde ou réapprentissage de l’acte sexuel : lorsqu’il reste encore cette fameuse petite étincelle, tout n’est peut-être pas complètement perdu…