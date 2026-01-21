Documentaire

Allongement des études, manque de stabilité professionnelle, crise du logement… Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes restent chez » papa/maman » bien après 25 ans. Ils se divisent en deux catégories : les Tanguys, qui n’ont jamais quitté le nid, ils représenteraient environ 20% des hommes et 10% des femmes âgés de 25 et 40 ans ; et les » Boomerang » : adultes obligés pour des raisons économiques de revenir sous le toit familial.Lya, 25 ans, est une boomerang. Après 4 ans de vie autonome, elle a dû se résoudre, faute d’un emploi stable, à revenir chez sa mère Sylvie, 55 ans. Depuis, entre les 2 femmes, la cohabitation n’est pas évidente et si Lya voudrait inviter ses amis plus souvent Sylvie elle, aimerait surtout que sa fille prenne rapidement son envol… Après un licenciement, Pierre est retourné provisoirement chez Yvette sa mère. Mais 12 ans plus tard, le provisoire dure toujours et Pierre n’en peut plus de ne pas travailler et de toujours dépendre de » maman » !Épuise nerveusement, il s’est mis à développer des accès de colère dont sa mère, âgée aujourd’hui de 80 ans, fait les frais. Une situation devenue intenable ! Séverine vit depuis 37 ans chez Hélène, sa mère. Cette dernière aimerait que sa fille grandisse, mais pour le moment Séverine ne voit aucune raison de déménager.Hélène le sait, une seule chose pourrait amener sa fille à se remettre en question : qu’elle trouve l’amour ! À 40 ans, Joël, n’a jamais quitté le domicile de sa maman, Lucette, 78 ans, tout comme son frère et sa sœur aînés. Pourtant, contrairement à eux, il aimerait prendre son envol. S’il ne part pas, c’est à cause de ses faibles revenus.Mais Joël n’est pas à court d’idée : trouver un second emploi, jouer de l’accordéon dans des bals musette pour arrondir ses fins de mois… Il est prêt à s’investir pour enfin réaliser son rêveUn documentaire de SOPHIE HAMZA