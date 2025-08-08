Documentaire

Chaque année, Xavier Bonnet visite la Nouvelle-Calédonie pour faire une étude du tricot rayé, un fascinant serpent de mer. Ces serpents sont extraordinairement plastiques, l’adaptation à la nage en est une preuve supplémentaire.

Au cours de l’évolution, le tricot rayé a échappé à l’emprise de la terre en conquérant le pouvoir de nager. Ce serpent exceptionnel pêche pour se nourrir. Puis, il retourne digérer sur la terre. Quand il a fini, il a assez de carburant pour vaquer à leur occupation. Ici, principalement la mue et la copulation.

Documentaire : Sous le signe du serpent

Réalisation : Luc Jacquet

Production: Mona Lisa Production

#documentaire #animal #serpent #tricotrayé