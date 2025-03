Documentaire

Le Portugal, pays pilote en matière de dépénalisation. Aucun Etat n’est allé aussi loin en considérant dès 2001 l’usage des stupéfiants, non plus comme un crime mais comme un problème de santé publique. 16 ans plus tard, les chiffres parlent d’eux-mêmes le pays affiche l’un des taux de consommation de drogues les plus faibles d’Europe et le nombre d’héroïnomanes a chuté de 85%. Les peines de prison ont été remplacées par des traitements, des suivis médicaux et de la prévention. Une expérience concluante, désormais étudiée dans le monde entier. Un documentaire de l’Effet Papillon.