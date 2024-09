Documentaire

« Alors, à partir de maintenant, notre café, on le vendra plus dans la rue mais on va l’exporter ! » « C’est de cette terre rouge que notre café tire toutes ses saveurs. Et c’est pour ça qu’il est d’aussi bonne qualité. » Un jour nouveau se lève sur les montagnes brumeuses de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Le village de Kimiagomo attend son héros. Jonah Anagoh, un petit producteur, vient de remporter le prix du meilleur café de Papouasie. Une distinction qui va bouleverser l’avenir de toute une région. Dans ce petit hameau perché à 2000 mètres d’altitude, on vit de l’agriculture traditionnelle et personne ne s’est jamais vraiment intéressé à ces petits fruits rouges. Jonah, lui, y a toujours cru. Bien lui en a pris. Le café de Kimiagomo va désormais s’exporter. L’arôme et les saveurs du café des Highlands ouvrent de nouvelles perspectives de développement. Jonah rêve maintenant de routes, d’écoles et d’hôpitaux… Un documentaire de Julien Félix et Gildas Corgnet.