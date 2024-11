Documentaire

Chaque année, en Allemagne, plusieurs dizaines de milliers de jeunes interrompent leur scolarité. Sans diplôme, les chances d’intégrer une formation professionnelle ou de toucher un salaire décent sont minces. Le projet Das andere Schulzimmer (L’autre classe) vise à aider ces adolescents et jeunes adultes à décrocher un diplôme malgré tout. Saisiront-ils cette seconde chance ?

Il y a six ans, Ute Schnebel a créé une école d’un nouveau genre pour les élèves décrocheurs. Tous ont abandonné leurs études secondaires pour des raisons personnelles très variées : harcèlement, trouble du déficit de l’attention ou difficultés familiales. Dans un local loué par ses soins, elle veille sur plusieurs petits groupes d’élèves. « La perte de tous ces jeunes gens est une catastrophe sur le plan humain, mais aussi sur le plan social, économique et financier », se justifie la fondatrice du projet Das andere Schulzimmer. Pour accompagner ces jeunes, elle peut compter sur une équipe de 38 professeurs, dont 6 salariés et 32 bénévoles. Beaucoup d’entre eux ne sont pas formés à l’enseignement – c’est le cas de Daniel Daubenberger, retraité de l’armée américaine, qui donne des cours d’anglais. Il aide Jan May, 25 ans, en vue d’un examen oral. Grâce au projet d’Ute Schnebel, le jeune homme prépare son diplôme de fin d’études après avoir vécu en foyer pendant plusieurs années, et rêve de se former ensuite au métier de « social media manager » dans le domaine de la musique. Burak Caniperk est travailleur de rue à Berlin. Il parcourt le quartier où il a grandi, entre violence, pauvreté, prostitution et drogue. Le manque de perspectives, il connait, il est lui-même passé par là. Plus jeune, il aurait bien aimé que quelqu’un lui demande pourquoi il traînait dans la rue plutôt que d’aller à l’école. Burak Caniperk organise des matchs de football et de petits événements de street food. Toujours joignable dans son bureau, il a une oreille attentive pour chaque jeune. Avec son équipe, il a déjà aidé plusieurs adolescents à décrocher leur diplôme de fin d’études.

Reportage (Allemagne, 2022, 31mn)