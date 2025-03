Documentaire

Monaco est, après le Vatican, le deuxième plus petit État indépendant du monde. Emblème du Rocher et garant de sa prospérité, la famille princière fascine le monde entier. C’est cet univers très exclusif que les caméras de «Zone interdite» proposent de découvrir, en suivant au plus près le prince Albert II et la princesse Charlène, mais aussi les coulisses des grands événements de la Principauté. Car été comme hiver, Monaco est en ébullition. Événements mondains, culturels et sportifs rythment les saisons des Monégasques. Un documentaire d’Andréa Riedinger Vanessa Pontet.