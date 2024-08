Documentaire



Beth Ditto, la chanteuse du groupe Gossip, est en visite – et en concert – à la nouvelle galerie nationale de Berlin. Avec son dernier album “Real Power”, l’Américaine perpétue son style musical à mi-chemin entre disco et rock’n’roll. Et réaffirme l’engagement féministe qui anime sa musique depuis toujours. Son parcours de chanteuse et ses expériences se mêlent aux évocations des trajectoires d’artistes qui l’ont inspirée comme Lucy Raven et Yoko Ono.