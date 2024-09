Documentaire

Longtemps jugé comme indispensable, le boudoir est désormais boudé. Pourtant en biscuit sec se retrouve dans de nombreux desserts.

Simple à faire, économique et très absorbant, on le retrouve dans le tiramisu, la charlotte, le bavarois et même le cheesecake.

Bon nature, en champagne Ardenne on le déguste rose : c’est biscuit rose de Reims.

Une spécialité qui n’a pas perdue ses titres de noblesses.

Le boudoir se cuisine en famille, et régale les enfants qui s’amusent à le décorer à l’infini!

Et vous découvrirez qu’il se mange aussi salé, à travers deux recettes d’un chef marseillais.

Un documentaire de Gaëlle Grandon.