Décimées par une chasse abusive aux XIXe et XXe siècles, la baleine noire – ou baleine franche – est la plus menacée de toutes les grandes baleines. Aujourd’hui, leur nombre est évalué à moins de 350 dans l’Atlantique Nord. Mais de récentes études génétiques suggèrent qu’il y aurait peut-être d’autres baleines franches hors des zones de rassemblement connues par les biologistes. Les baleines noires, également connues sous le nom de baleines franches, sont des baleines robustes et de grande taille appartenant à la famille des Balaenopteridae. Elles se caractérisent par leur corps sombre, leur absence de nageoire dorsale et leurs callosités blanches sur la tête. Les baleines noires sont des animaux sociaux et peuvent se regrouper en groupes jusqu’à 10 individus. Elles sont des filtreurs et se nourrissent de petits crustacés appelés krill.

Les baleines noires étaient autrefois abondantes dans les océans du monde, mais la chasse à la baleine les a amenées au bord de l’extinction. Au début du XXe siècle, on estimait qu’il ne restait que quelques centaines de baleines noires dans l’Atlantique Nord. Grâce aux efforts de conservation, les populations de baleines noires ont commencé à se rétablir, mais elles sont toujours menacées par les collisions avec les navires, l’enchevêtrement dans les engins de pêche et la pollution.



Un documentaire de Caroline Underwood, Jean Lemire