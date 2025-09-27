Documentaire

Depuis de nombreuses décennies, la famille Troisgros incarne la tradition et l’excellence de la cuisine française. De l’inspiration régionaliste à la Nouvelle Cuisine, le goût est en perpétuelle évolution. Très attaché au marché de Roanne et à ses producteurs, le chef étoilé Michel Troisgros nous fait découvrir son univers dans ce portrait.

La Maison Troisgros, fondée en 1930 par Jean-Baptiste et Marie Troisgros, est riche de l’apport de quatre générations. En 2018, les Troigros fêtent les 50 ans de leurs 3 étoiles.