Documentaire

Sharon STONE, Nicole KIDMAN, Sarah JESSICA PARKER l’ont fait… Alors, pourquoi pas vous ? Depuis qu’Hollywood a démocratisé les mères de substitution, de plus en plus de femmes veulent un bébé sans être enceinte. Plus question de gagner des kilos et perdre du temps en conjectures et vergetures, aux Etats-Unis, sous-traiter sa grossesse est devenu tendance… Et même, un commerce en plein baby boom. Les agences, qui proposent aux couples en mal d’enfant, des mères porteuses comme de banales prestataires de services, sont maintenant légions.