Documentaire



Un petit matin sur New York. Bienvenue à Manhattan, l’île la plus célèbre et la plus riche de la métropole américaine. Dans un ensemble de buildings résidentiels au sud-est de la ville, à Peter Cooper Village, vit la famille Hatchett. C’est Cynthia, la mère qui est le plus souvent debout la première. Il fait encore nuit lorsqu’elle réveille les enfants. Vite debout, vite habillées. Comme leurs parents, les filles choisissent d’abord des vêtements confortables. Première étape de la journée, 7h00, petit jogging avec leur mère. Chez les Hatchett, après l’effort, le réconfort. Place au petit-déjeuner. Le repas le plus important aux États-Unis comme dans beaucoup de pays anglo-saxons. Des jus de fruits, des œufs à toutes les sauces, du bacon parfois… et surtout des pancakes… Cynthia nous a confié la vraie recette. Cinq minutes et c’est prêt ! L’heure est venue de préparer la lunchbox de Sarah, car chaque enfant apporte son déjeuner à l’école. Après le brossage de dents à la brosse à dent électrique, la coiffure. Pour Sarah, il est temps de partir à l’école. Elle se situe à cinq minutes à pied. Le départ se fait en famille. Lilly continuera sa route avec sa mère jusqu’à la crèche.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre