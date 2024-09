Documentaire



La vidéo explore la vie des femelles dans la savane, démontrant leur indépendance et leur rôle crucial dans la survie. Elle présente des portraits de femelles comme Victoria la guéparde et Laura la lionne, qui montrent des stratégies ingénieuses pour nourrir et protéger leurs petits. Contrairement aux idées reçues, les mâles ne sont pas toujours indispensables. Les dynamiques sociales complexes révèlent que les femelles jouent un rôle dominant, prouvant leur résilience et adaptabilité dans un environnement impitoyable. Elles règnent souvent de façon discrète mais efficace.

Série : Belles et Rebelles

Réalisateur : Laurent Frapat