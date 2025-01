Documentaire

Les sociétés LVMH et Kering représentent à elles seules le luxe à la française. Ces deux poids lourds mondiaux pèsent respectivement 20 et 8 millions d’euros en termes de chiffre d’affaires. Elise Lucet et son équipe enquêtent sur les coulisses de ces deux firmes en remontant les filières du cuir de luxe jusqu’aux tanneries en Toscane. Elles dévoilent une facette peu reluisante entre sous-traitance en cascade et ouvriers maltraités. L’émission révèle également comment Kering a transféré pendant des années la majorité de ses bénéfices en Suisse pour échapper au fisc français. Un documentaire de Zoé De Bussière pour Cash investigation.