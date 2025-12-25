Encore récemment, Lisbonne avait la réputation d’une belle endormie. Mais en quelques années, la capitale portugaise est devenue le nouveau spot à la mode en Europe. Le résultat d’une volonté politique de développer les lieux de fête. Depuis, des dizaines de discothèques ont vu le jour, dans les endroits les plus inattendus.
