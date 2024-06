Documentaire



Bienvenue à Bali dans le village de Kedisan chez la petite Made 9 ans qui vit avec ses parents, ses sœurs de 15 et 5 ans et partage sa chambre avec sa grand-mère Sukarni. La maison familiale est formée par de petits ensembles organisés en fonction des points cardinaux. À chaque direction sa symbolique et son utilité. Les chambres sont au Nord, à l’Ouest et au Sud, celles des affaires profanes ; et à l’Est se trouve le bungalow qui sert aux fêtes et aux cérémonies. Made est réveillée chaque matin par sa grand-mère qui veille particulièrement sur elle. À peine debout, elle sort pour faire sa toilette à l’extérieur et enfile généralement son uniforme d’écolière.

Elle en a deux différents à revêtir en fonction des jours de la semaine et des occasions. Le bleu aux motifs à fleurs est celui qu’elle préfère, car c’est le moins sévère. Made et ses sœurs viennent prendre leur petit-déjeuner dans l’échoppe qui fait vivre la famille, le Warung, et tout le monde participe à son fonctionnement. Puis, il est l’heure de prendre le chemin de l’école où la journée commencera par une prière et une offrande aux dieux Visnu et Ganesh.



Un documentaire de Charles-Antoine de Rouvre & Emmanuel Réau