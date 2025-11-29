Des parkings en bord de mer 10 fois moins chers et gérés par la ville Un documentaire de Clémentine...
Certains grands patrons ne semblent pas connaitre la crise. Leur rémunération et leurs privilèges sont-ils justifiés ? Alors qu’on...
En France, les impôts locaux ont fortement augmenté. Ce document évoque les différents raisons de cette hausse et présente...
C’est une mauvaise humeur qui traverse toute la France. Les hausses d’impôts sont jugées de moins en moins supportables....
Saviez-vous qu’il était possible de donner de l’argent à l’Etat pour rembourser la dette publique ? Un documentaire de...
Investir en bourse est souvent perçu comme une activité réservée aux riches, mais la réalité est bien différente. Même...
Une fois n’est pas coutume dans Chaud Dedans, on va parler d’argent. Parce-que souvent autour de 45-50 ans, on...
Se lancer dans le trading peut sembler intimidant au premier abord, mais avec une préparation adéquate et une compréhension...
Faut-il dépenser 800e pour offrir une doudoune à ses ados ? C’est une question que se posent beaucoup de...
Faut-il avoir peur de la fin du monde… ou de ceux qui en profitent ? Mythe ou réalité ?...
Ils sauvent notre patrimoine grâce au partage. Dans la famille Guyot, on est repreneurs de châteaux de père en...
Leur business ressemble à une aventure au jour le jour, et leur vie aussi : ce sont les «...
Avec l’aide d’informaticiens amateurs, nous sommes partis à la traque aux dictateurs, qui viennent dépenser des sommes hallucinantes dans...
Riches, pauvres, enfants des rues, espoirs du foot, Blancs ou Noirs, tous se mélangent sur les plages de Rio...
C’est un bal caritatif et un évènement mondain international. Rixa von Oldenbourg et Michel Soyer en sont les organisateurs...
Ce que vous devez savoir à propos du jeu en ligne en France La France a une histoire mouvementée...
Les pérégrinations parfois surprenantes et non dénuées d’imprévus pour trois vacanciers milliardaires. Français originaire d’Avignon, Christian Audigier a fait fortune...
Faire un budget n’est jamais un exercice facile. Tout le monde sait de quoi il retourne mais peu de...
Fini les objets qu’on achète et qui dorment dans les placards ! La location, c’est la nouvelle solution pour...
À travers la visite de musées et de galeries d’art, le film nous entraîne dans un voyage à la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site