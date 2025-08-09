Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bhoutan, le royaume oublié | Routes de l’impossible Le «bonheur national brut» est inscrit dans la constitution du Bhoutan, petit royaume niché entre l’Inde et la Chine,...

Podcast Peuples autochtones : mémoire et richesse de notre espèce Dans les replis profonds des forêts luxuriantes du Cameroun, réside une tribu singulière, les pygmées Baka. Leur existence, imprégnée...

Documentaire Bois de Boulogne : paradis ou enfer ? Le bois de Boulogne est un lieu fascinant aux portes de Paris. Deux fois et demie plus grand que...

Documentaire La poudrière libyenne : menace aux portes de l’Europe Située à peine à 300 km des côtes européennes, la Libye est au bord du chaos. Il n’y a...

Documentaire Rubis | Dans la plus grande mine du monde La région pauvre de Montepuez, où un gisement a été découvert il y a huit ans, tient désormais du...

Documentaire Bombay – Le Gitan qui voulait devenir mannequin Sanjay est un gitan du Rajasthan. Il a 22 ans, un sourire de garçon manqué et une énergie débordante....

Documentaire Footballeur et Homosexuel : Au cœur du tabou L’homosexualité dans le milieu du football a longtemps fait figure de tabou. Des vestiaires aux terrains, en passant par...

Documentaire L’univers impitoyable des routes américaines Trois millions de conducteurs sillonnent chaque jour les autoroutes des États-Unis, dans une course effrénée à travers le pays....

Documentaire Souffre-douleurs : ils se manifestent Le harcèlement scolaire a longtemps été nié en France. La première campagne nationale de sensibilisation n’a vu le jour...

Documentaire Angkor : halte au pillage ! Le trafic d’art entre Cambodge et Thaïlande. Un documentaire de Jean-Marc Froissard.

Documentaire Aider les femmes victimes d’excision Marie-Claire Moraldo n’oubliera jamais le jour où elle a été excisée. « Ma famille m’avait annoncé que ce serait une fête...

Documentaire Devenir shaman En Bouriatie, en Sibérie, on croit que les esprits imprègnent notre monde et jouent un rôle important dans la...

Documentaire Venezuela, chasseurs de mygales Les mygales géantes qui peuplent les forêts équatoriales vénézuéliennes ont depuis des temps immémoriaux une importance particulière aux yeux...

Documentaire Cette famille prend des risques fous pour faire revivre notre patrimoine en péril Ils se surnomment les « raccommodeurs de châteaux » ! Ces 30 dernières années, Jacques et Catherine Guyot ont...

Documentaire Habiter le monde – Iran : Masouleh, la vie sur les toits Le village de Masouleh, en Iran, est situé à plus de 1000 mètres d’altitude dans la chaine de l’Elbourz....

Documentaire La révolution verte | Europe, un continent bouleversé Poussés à produire toujours plus et moins cher, de plus en plus d’agriculteurs européens quittent leurs terres. Malgré les...

Documentaire Au fil de la Lena en Sibérie Depuis 35 ans, le capitaine Vassilievitch passe la belle saison sur le plus impétueux des fleuves sibériens, la Lena,...

Documentaire L’éloquence des sourds Première avocate sourde profonde de naissance en France, Virginie dévoile son quotidien d' »handicapée modèle », entre exclusion et combat pour...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...