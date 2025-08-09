Au Japon, on ne rit pas comme une baleine. Malgré les interdictions, les nippons vont continuer à traquer cette espèce protégée, notamment dans le Pacifique. Le Japon explique qu’il chasse à des fins scientifiques, ce qui ne trompe personne. Les nationalistes en ont même fait l’emblème de leur lutte contre l’impérialisme culturel… Pourtant, crue, cuite, frite ou séchée, cette viande ne séduit plus grand monde et les quelques restaurants spécialisés ont bien du mal à l’écouler. Du coup, les pro baleiniers ne ménagent pas leurs efforts, notamment auprès des plus jeunes, pour encourager leurs concitoyens à en manger. Un lobbying intense, pas toujours du meilleur goût.
Un reportage de Marie Linton.