Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chauffeurs en hautes montagnes : une course intrépide contre l’aube En France, dans des régions montagneuses, un livreur de lait et un conducteur transportant des abeilles doivent arriver à...

Documentaire Chauffeurs au Canada, un enfer glacial au quotidien Au Québec, durant l’hiver, les chauffeurs de camions doivent redoubler d’attention et faire preuve de sang-froid pour affronter les...

Conférence Franc CFA, une monnaie contestée Officiellement créé le 26 décembre 1945 par la France pour ses colonies, le Franc CFA est encore la monnaie de...

Documentaire Bangladesh : la guerre de l’eau A Daudkandi, à 2 h au sud-est de la capitale Dhaka, des habitants ont développé une entreprise de pêche...

Documentaire Indiens d’Amérique, un peuple corrompu par l’Oncle Sam Suite au rachat de la chaine de restaurants «Hard Rock Café» par la tribu des Seminoles, certains Indiens d’Amérique...

Documentaire Les passeurs de Mombasa Le bac de Mombasa transporte pas moins de 16 000 passagers par jour, 24h sur 24, gratuitement pour tous...

Documentaire La Ghriba, une communauté juive au coeur de l’islam La synagogue de la Ghriba est située dans le village d’Er-Riadh (anciennement Hara Sghrira) sur l’île tunisienne de Djerba....

Documentaire A l’Est du Congo, l’impossible paix ? L’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019 avait fait naître l’espoir chez les Congolais d’une issue à la...

Documentaire La Chine en Serbie, porte d’entrée du marché européen La Chine a les yeux de plus en plus tournés vers l’Europe. Comme en témoigne la nouvelle route de...

Documentaire Djamel Loiseau, itinéraire d’un soldat d’Allah 24 décembre 2001. Fuyant les bombardements américains à Tora Bora, le jeune Français Hervé Djamel Loiseau est retrouvé mort...

Documentaire Maldives, la face cachée du paradis Qui n’a pas rêvé un jour de passer des vacances aux Maldives ? Chaque année, 800 000 touristes profitent...

Documentaire Suède : migrants, retour à la case départ Pendant la vague migratoire de 2015, la Suède, réputée accueillante, reçoit 162.877 demandeurs d’asile. Parmi eux, 24 000 sont...

Documentaire Bon plan : j’habite chez mon patron ! 40% des entreprises se disent affectées par les problèmes de logement de leurs salariés. 500 000 chômeurs auraient même refusé...

Documentaire Pillages, nightclubs, l’enfer de Saint-Martin après Irma Retour à Saint-Martin, après le passage du terrible ouragan Irma, le dixième cyclone tropical de la saison cyclonique dans...

Documentaire Les supers cadeaux qui ne servent à rien Au pied du sapin, 1 cadeau sur 10 est inutile ! Les cadeaux qui ne servent à rien se...

Documentaire La vague à l’âme, l’odyssée des pêcheurs sénégalais en Bretagne En Bretagne, dans l’Ouest de la France, plusieurs pêcheurs d’origine sénégalaise embarquent au petit matin sur des chalutiers pour...