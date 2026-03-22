Dans les villes les plus peuplées du monde, la circulation est souvent complètement chaotique. Les camionneurs doivent composer avec des routes bondées d’entraves, ce qui met sans cesse leurs journées de travail en péril.
En Inde, dans la ville d’Ahmedabad, qui compte plus de 7 millions d’habitants, Ashwin Lana conduit une camionnette de livraison, un Tempo, surnommé le « petit éléphant ». Chaque jour, il affronte le trafic excessif de la ville où personne ne respecte le code routier afin d’effectuer ses trois livraisons minimum, un quota à respecter s’il veut parvenir à payer son camion et à faire vivre sa famille.
Aux Philippines, le chauffeur Marc-Anthony Nocum subit le même stress intense. Il habite et travaille à Manille, la ville la plus densément peuplée de la planète, avec plus de 25.5 millions d’habitants…
S’il veut conserver son emploi, Marc-Anthony doit garder son sang-froid et livrer sa marchandise dans de multiples commerces chaque jour, malgré les terribles conditions de circulation qui le mettent sans cesse en retard.