Conférence Hydratation intelligente : Comment boire mieux sans boire plus ? Fatigue, digestion difficile, manque d’énergie, rétention d’eau… Et si tout commençait par une hydratation mal adaptée ? Dans cette...

Podcast Apaiser son stress naturellement avec l’aubépine Quels sont les effets positifs de l’aubépine sur les palpitations, la tension légère ou les troubles du rythme liés...

Article Quel est le meilleur accessoire de massage ? Quand la tension et la fatigue sont des invités quotidiens, l’importance du massage dans notre vie ne peut être...

Podcast Derniers recours : enquête en rétention Juristes dans le Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, en Île-de-France, Sonia et Manon accompagnent des personnes étrangères menacées...

Documentaire Burn Out : le nouveau cauchemar des entreprises ! Dans un contexte de pression économique, de concurrence de plus en plus dure, les entreprises doivent se battre pour...

Article Pourquoi le gaz hilarant est-il dangereux ? Au fil des ans, notre société a été témoin de l’apparition de différentes formes de loisirs et de passe-temps,...

Article La calvitie, hantise des hommes Nul besoin d’être un expert en santé capillaire pour comprendre que la perte de cheveux peut être une expérience...

Documentaire Urgences de Créteil : nuits d’angoisse au service psy Plongée au cœur d’un hôpital de Créteil, à la rencontre des médecins qui consacrent leurs nuits à prendre en...

Article Astuces pour apaiser une cicatrice qui démange Lorsque vous avez une cicatrice qui démange, cela peut être non seulement inconfortable, mais aussi frustrant. Heureusement, il existe...

Documentaire Ma maison est une vraie déchetterie Marc est atteint du syndrome de Diogène. Il accumule maladivement des objets et est incapable de jeter quoique ce...

Documentaire En finir avec les bandelettes Le printemps dernier, Cynthia Gagné nous racontait sa souffrance et sa quête pour faire enlever sa bandelette. Quelques semaines...

Documentaire Quand le cuir en veut à notre peau \r

Si le marché de la chaussure nous touche tous, son fonctionnement et ses enjeux sont méconnus. En effet, les...

Article À la découverte des gélules minceur : vérités et conseils Les gélules minceur sont devenues un sujet de grande attention dans le domaine de la santé et du bien-être....

Article Mythes et réalités sur l’ostéopathie L’ostéopathie, bien que de plus en plus répandue, suscite encore de nombreuses interrogations et idées reçues. Cette discipline de...

Article Quatre bonnes raisons d’ajouter les graines de chia à votre régime alimentaire Les graines de chia, originaires d’Amérique centrale, ont gagné en popularité ces dernières années grâce à leurs nombreux bienfaits...

Documentaire Vaccins, la valse hésitation La France serait l’un des pays champions de l’hésitation vaccinale… Même en pleine pandémie de Covid-19, ce qui dans...

Article Est-ce que la betterave constipe ? La betterave, ce légume-racine coloré et savoureux, est souvent mise en avant pour ses bienfaits nutritionnels et ses propriétés...

Article Comprendre les hauts potentiels intellectuels Les Hauts Potentiels Intellectuels (HPI), souvent appelés « surdoués », suscitent un intérêt croissant dans notre société. Comprendre ces...

Documentaire Intolérances alimentaires, quand elles nous gâchent la vie Douleurs dorsales, migraines, troubles du sommeil ou de la digestion, et si toutes ces pathologies chroniques trouvaient leur origine...