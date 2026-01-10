Fatigue, digestion difficile, manque d’énergie, rétention d’eau… Et si tout commençait par une hydratation mal adaptée ? Dans cette...
Quels sont les effets positifs de l’aubépine sur les palpitations, la tension légère ou les troubles du rythme liés...
Quand la tension et la fatigue sont des invités quotidiens, l’importance du massage dans notre vie ne peut être...
Juristes dans le Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, en Île-de-France, Sonia et Manon accompagnent des personnes étrangères menacées...
Dans un contexte de pression économique, de concurrence de plus en plus dure, les entreprises doivent se battre pour...
Au fil des ans, notre société a été témoin de l’apparition de différentes formes de loisirs et de passe-temps,...
Nul besoin d’être un expert en santé capillaire pour comprendre que la perte de cheveux peut être une expérience...
Plongée au cœur d’un hôpital de Créteil, à la rencontre des médecins qui consacrent leurs nuits à prendre en...
Lorsque vous avez une cicatrice qui démange, cela peut être non seulement inconfortable, mais aussi frustrant. Heureusement, il existe...
Marc est atteint du syndrome de Diogène. Il accumule maladivement des objets et est incapable de jeter quoique ce...
Le printemps dernier, Cynthia Gagné nous racontait sa souffrance et sa quête pour faire enlever sa bandelette. Quelques semaines...
\r\nSi le marché de la chaussure nous touche tous, son fonctionnement et ses enjeux sont méconnus. En effet, les...
Les gélules minceur sont devenues un sujet de grande attention dans le domaine de la santé et du bien-être....
L’ostéopathie, bien que de plus en plus répandue, suscite encore de nombreuses interrogations et idées reçues. Cette discipline de...
Les graines de chia, originaires d’Amérique centrale, ont gagné en popularité ces dernières années grâce à leurs nombreux bienfaits...
La France serait l’un des pays champions de l’hésitation vaccinale… Même en pleine pandémie de Covid-19, ce qui dans...
La betterave, ce légume-racine coloré et savoureux, est souvent mise en avant pour ses bienfaits nutritionnels et ses propriétés...
Les Hauts Potentiels Intellectuels (HPI), souvent appelés « surdoués », suscitent un intérêt croissant dans notre société. Comprendre ces...
Douleurs dorsales, migraines, troubles du sommeil ou de la digestion, et si toutes ces pathologies chroniques trouvaient leur origine...
Les boissons caféinées énergisantes peuvent parfois tuer… mais le gouvernement canadien ne vous le dit pas. Des palpitations cardiaques...
