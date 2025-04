Documentaire

L’hypnose contre les phobies

La phobie et l’addiction sont des maux à l’allure bénigne qui, malgré tout, font assez de ravages. Or, ni la phobie ni l’addiction ne peuvent être guéries par la méthode classique des piqures. Il faut recourir à une autre méthode. La plus indiquée dans ce cas est l’hypnothérapie. Mais, comment agit-elle ? Que peut-on dire exactement sur les bienfaits de l’hypnose pour lutter contre les phobies et addictions ? Découvrez tout sur la question dans cet article.

D’entrée, il est important de faire remarquer qu’il existe deux types d’hypnose. Il existe en effet l’hypnose pratiquée par le docteur ou le professionnel et la technique de l’autohypnose. La technique d’autohypnose s’enseigne au patient lors de ses premières séances d’hypnothérapie, et elle ne l’applique que quand il y acquiert une certaine maîtrise. Dans le cas précis de la phobie, l’intervention d’un professionnel est nécessaire. Ainsi, au début de la thérapie, le professionnel ou le docteur fait usage de plusieurs techniques d’hypnose pour remonter à la source de la phobie afin d’en connaître la cause. Il fait donc usage des techniques telles que la régression en âge, le pont d’affect en hypno-analyse, les simulations alternatives hypnotiques et l’autohypnose. L’utilisation de ces différentes techniques sert à pénétrer l’esprit du patient, remonter à la source du problème et démystifier le cerveau par rapport à l’objet de la phobie. Par la suite, il travaille à faire perdre au cerveau toutes les mauvaises émotions qu’il diffuse dans le corps en présence de l’objet de la phobie. Cette méthode progressive sert à effacer toute trace de la phobie du patient de son esprit. Vous pouvez devenir professionnel de l’hypnose en suivant l’ académie pnl eric mathiasin .

L’hypnose contre les différentes addictions