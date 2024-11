Documentaire

Au Niger dans la région du Sahel, les courses de dromadaires sont très populaires dans toutes les communautés nomades. Djouri Bigué, chef du village Peul Woodabe, participe à toutes les épreuves du calendrier. Cette année, Djouri et le village ont décidé d’organiser la grande finale à Bélil Tanfirgan. Pour Djouri et le village, la prime permettrait de récolter un peu d’argent afin de cimenter et d’aménager l’école du village. Depuis deux ans, ils se sédentarisent autour de l’école qu’ils ont construit eux-mêmes, mais faute de moyens, elle n’est pas encore terminée et les enfants s’assoient à même le sol en terre.

Documentaire : Le Tiercé du Désert

Réalisation : Marc Simmonet