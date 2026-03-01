Documentaire

Les entreprises de la famille Irving, l’une des plus riches du Canada, occupent une place dominante dans l’économie du Nouveau-Brunswick depuis des décennies. Ces entreprises ont bénéficié de contrats publics de plusieurs milliards de dollars et ont reçu des centaines de millions de dollars en subventions. S’ils bénéficient depuis longtemps des fonds publics, les Irving sont aussi des pionniers de l’évitement fiscal qu’ils pratiquent depuis plus de 50 ans. Grâce à une fuite de données, Enquête a découvert de nombreuses sociétés liées aux Irving dans des paradis fiscaux.

Journalistes : Frédéric Zalac, Jacques Poitras



Un documentaire de Paul Émile d’Entremont

Monteuse : Milène Ortenberg