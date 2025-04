Documentaire

Ritalin, Vyvanse, Concerta, Adderall, des médicaments contre le TDAH de plus en plus détournés par des étudiants qui sont obsédés par la performance ou tentent simplement de garder la tête hors de l’eau. Pour en obtenir, c’est un jeu d’enfant. Les amis ou les connaissances donnent ou vendent les médicaments qu’ils n’ont pas consommés. Ce détournement comporte des risques pour la santé et est loin de donner les résultats escomptés. Enquête a plongé dans cet univers où l’on découvre une pratique à la fois banale et tabou. Un documentaire d’Esther Normand & Michelle Gagnon