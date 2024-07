Podcast



Anne Ghesquière reçoit le Dr Paul Dupont, médecin, dermatologue, ancien chef de clinique en endocrinologie-nutrition et auteur. Ensemble, ils se demandent si nous avons « Tous besoin de vitamine D ? ». 90 % de la population serait en insuffisance de vitamine D. Quand et comment en bénéficier ? Faut-il la choisir naturelle ou de synthèse ? Est-elle importante pour réguler notre immunité ? Vous saurez tout sur le sujet ! Le Dr Paul Dupont propose, dans ses ouvrages, une approche scientifique de la médecine naturelle et est l’auteur de plusieurs livres sur la vitamine D.