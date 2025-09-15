De la dépression aux troubles mentaux les plus graves, les urgences psychiatriques de l’hôpital Henri Mondor de Créteil accueillent...
Vivre avec la douleur, qu’elle soit chronique, passagère ou liée à une blessure, peut rapidement devenir un véritable obstacle...
La santé mentale est un aspect crucial de notre bien-être général, souvent négligé ou mal compris. Dans un monde...
La santé au travail est un sujet à la fois complexe et fondamental, un enjeu central pour les individus...
Comment aborder sereinement le vieillissement ? Comment vivre le passage du temps comme une chance et non comme une...
La cataracte est une affection oculaire courante qui touche principalement les personnes âgées. Elle se caractérise par une opacification...
On a tous besoin de se sentir mieux en ce moment ! Sérotonine, dopamine, ocytocine, endorphine ; vous avez...
Une personne sur cent serait schizophrène
Depuis son plus jeune âge, Eva a toujours été en surpoids. Mais depuis quelques temps, l’adolescente fait l’objet de...
Nous avons tous des raisons diverses de jeûner. Les uns veulent maigrir, les autres éliminer des toxines, pour d’autres...
Enquête sur la généralisation de ce mal grandissant qui menace nos sociétés modernes. Un documentaire de Michèle Dominici.
La nutrition et la perte de poids sont d’une complexité écommemeugante qui dépasse parfois notre compréhension. Il y a...
Pour bien se laver les cheveux avec un shampoing solide, quelques gestes et techniques permettent d’optimiser son efficacité tout...
Ce documentaire examine l’univers du cannabis légalisé et fait la part des choses sur les propriétés médicales de la...
Le bonheur est un état d’être complexe et multifacette que nous aspirons tous à atteindre. C’est un état qui...
La journaliste Isabelle Saporta mène l’enquête et cinq scientifiques renommés analysent la toxicité de ces denrées. L’investigation commence par...
Les aliments ultra-transformés ont fait l’objet de nombreuses discussions ces dernières années en raison de leur impact potentiel sur...
« La peur de vieillir » / Reportage sur la peur de vieillir dans la société contemporaine à travers le cas...
Le Dr Charrié nous donne ses meilleurs secrets anti-fatigue, pour garder une super énergie même pendant les périodes de...
La médecine ayurvédique, dont les racines plongent dans l’Inde ancienne, est une tradition thérapeutique qui s’est développée il y...
