Documentaire

Chaque 14 juillet à Paris, lors du défilé sur les Champs-Élysées, les soldats de la Légion étrangère font partie des plus attendus. De ces militaires, on connaît surtout les faits d’armes sur les théâtres d’opération les plus dangereux de la planète. Pendant des mois, nous avons suivi les coulisses de leur sélection et de leur formation. Ces nouvelles recrues apprennent à se battre, à vivre ensemble et, surtout, à faire corps. Mais à chaque étape, les aspirants légionnaires risquent l’élimination. Un documentaire de Frédéric Cristéa.