Documentaire

Comment concilier travail du sexe et distanciation sociale ? Ça peut paraître évident : en matière d’amour et de sexe, la distanciation sociale ne simplifie pas les choses. Mais quid de celles et ceux qui en ont fait leur métier ? Les professionnels du sexe, du strip-tease et de la pornographie sont contraints d’appliquer des mesures sanitaires bien trop coûteuses – quand ils n’ont pas tout simplement l’interdiction de travailler. Tracks s’aventure dans l’industrie de l’érotisme et part à la rencontre de celles et ceux qui innovent pour surmonter la pandémie. Pour beaucoup, après un an d’attente et d’incertitude, il en va de leur survie. Pourtant, ce ne sont pas les idées sexy qui manquent !Le collectif Meow Meow rassemble des producteurs de films X pour créer des pornos alternatifs, féministes et pleins d’humour. Avec « Sex in Times of Corona », un film tourné en petit comité, il lève des fonds pour venir en aide aux travailleurs du sexe. Défenseur d’une vision du strip-tease comme art et comme moyen d’émancipation, le Berlin Strippers Collective s’est très vite adapté à la distanciation sociale en faisant d’Internet son nouveau terrain de jeu.