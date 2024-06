Documentaire

Le Train Bleu est un restaurant de prestige inauguré en 1901 dans la Gare de Lyon. Ce petit bijou de style Second Empire a été nommé ainsi en hommage à un train de nuit très luxueux qui partait de Paris pour arriver à Vintimille, en Italie.

Inauguré en 1901 au cœur de la Gare de Lyon, Le Train Bleu incarne l’élégance et le raffinement du style Second Empire. Ce restaurant prestigieux doit son nom à un célèbre train de nuit qui reliait Paris à Vintimille, en Italie, dans un luxe incomparable.

À l’époque de sa création, Le Train Bleu a immédiatement captivé l’imagination des Parisiens et des voyageurs internationaux avec son ambiance opulente et son décor somptueux. Niché au sein même de la gare animée, il offrait un havre de paix où les convives pouvaient savourer des mets exquis dans un cadre historique et prestigieux.

Le choix du nom n’était pas fortuit : le train éponyme, réputé pour son confort et son service impeccable, symbolisait le summum du luxe et du voyage élégant. De même, le restaurant Le Train Bleu s’est rapidement imposé comme une destination de choix pour les épicuriens en quête d’une expérience gastronomique inégalée à Paris.

Le décor du restaurant, fidèle au style de l’époque Second Empire, émerveille encore aujourd’hui avec ses fresques magnifiquement conservées, ses dorures étincelantes et ses boiseries richement ornées. Chaque détail rappelle l’âge d’or du voyage en train et de la belle époque parisienne.

Au fil des décennies, Le Train Bleu a su préserver son charme et son aura d’antan, attirant une clientèle internationale et des personnalités du monde entier. Sa cuisine raffinée, inspirée par les traditions françaises les plus exquises, continue d’éblouir les palais les plus exigeants.

Partez à la découverte de ce joyau de notre patrimoine artistique.

Un documentaire de Visites Privées.