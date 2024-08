Documentaire

Entre le charme historique de la ville de Québec, la folie des Québécois et l’aventure hivernale que représente une vie au grand air, c’est dans les forêts majestueuses de la Mauricie que se rend plus particulièrement Sophie Jovillard. A mi-chemin entre Montréal et Québec, cette région s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la forêt boréale. Pas moins de 5000 kilomètres de pistes, voies et sentiers sillonnent la forêt et les lacs gelés. La beauté de la Mauricie s’étale à perte de vue. Quand on la découvre pour la première fois, bien souvent c’est une révélation.

Au sommaire :

– Le Saint-Laurent version hiver

– Fin de semaine québécoise

– Carnaval de Québec

– Vent frais sur la fourrure

– Passion skidoo

– Passion moto-neige