Documentaire

En 1990, la Belgique se dotait d’une loi dépénalisant partiellement l’avortement. En six chapitres de +- 5 minutes chacun, les archives et témoignages de ce documentaire retracent l’histoire de l’avortement en Belgique tout en évoquant les enjeux de société soulevés par cette question chez nous, en Europe et dans le monde. Scénario, textes, interviews: Sylvie Lausberg. Réalisation et montage: Bernard Scheyen, Sylvie Lausberg. Tournage caméra: Julien Cavalier, Bernard Scheyen