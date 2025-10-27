L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du pays.
Un long processus. Dès la fin du XIXe siècle, les juifs sont établis un peu partout en Europe et majoritairement en Russie. Face aux nombreuses campagnes antisémites orchestrées par le pouvoir russe, ils commencent à fuir, puis émigrent massivement. Peu à peu le mouvement sioniste s’affirme: la diaspora juive rêve du retour de son peuple sur la Terre promise. En 1917, la déclaration de Balfour ouvre la voie à la création de l’État d’Israël. Le gouvernement britannique propose l’existence d’un «Foyer national juif» en Palestine..