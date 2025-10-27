Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gandhi, leader historique Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce...

Documentaire Les débuts de la décolonisation La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays...

Documentaire La loi de Lynch Au cours des années 1930 et 1940, des milliers d’Afro-Américains furent victimes de lynchages. Aujourd’hui, les survivants de ces...

Documentaire La crise des missiles de Cuba La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...

Documentaire Mai 68: « Il est interdit d’interdire ! » Les évènements de mai-juin 1968, ou plus brièvement Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent, en France,...

Documentaire De l’Allemagne nazie à Israël, une tragédie sans fin Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la...

Documentaire Le traité de Rome Le traité instituant la Communauté économique européenne1 (TCEE), aussi appelé traité de Rome, ou encore traité sur le fonctionnement...

Documentaire Beyrouth 1983 : L’attentat du Drakkar et le massacre des Marines Le 23 octobre 1983, Beyrouth est frappé par deux attentats-suicides meurtriers. Un camion piégé percute l’immeuble du Drakkar, tuant...

Documentaire Les Harkis : l’abandon Le récit des survivants des milliers de supplétifs algériens abandonnés par la France en 1962. Série de six documentaires...

Documentaire Saddam Hussein : histoire du procès annoncé Saddam Hussein a été exécuté en janvier 2007. Cette enquête exceptionnelle au cœur du procès éclaire les zones d’ombre...

Documentaire Histoire d’histoires – Par la mer Avant les routes en Nouvelle-Calédonie, tout s’organisait par la mer. Du transport de passagers au transport de marchandises. Sur...

Documentaire SNCF-Renault : les fantômes de la collaboration « SNCF : le fantôme des trains de la mort ». Dans les années 2000, quelque 600 anciens déportés juifs ont...

Documentaire Holocauste – L’usine de la mort D’abord construit pour y interner des prisonniers polonais, puis pour les prisonniers de guerre soviétiques après l’invasion de la...

Article 21 juin 1942 – Rommel prend Tobrouk L’histoire de la Seconde Guerre mondiale est jalonnée de stratégies militaires audacieuses et de batailles décisives. L’une des campagnes...

Conférence Apollo 11 – On a marché sur la lune Le 20 juillet 1969, l’humanité franchit une étape décisive dans son histoire : pour la première fois, des êtres...

Documentaire Afghanistan : les soldats perdus de l’Armée rouge « Une guerre ne se termine que le jour où le dernier soldat est rentré au pays ». Ces mots sont...

Documentaire Vichy, pourquoi cette ville a accueilli le régime de Pétain ? De Napoléon III au maréchal Pétain, Vichy, a souvent été choisie comme ville thermale par excellence. Pourquoi cette ville...

Documentaire Pierre Dac, le roi des loufoques Pierre Dac, le roi de la loufoquerie, nous quittait le 9 février 1975. L’inventeur du Schmilblick excellait dans l’art...