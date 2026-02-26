C’est à Laon, en Picardie dans le département de l’Aisne, que Charlotte Dekoker vous retrouve. On surnomme la ville : « La montagne couronnée », vous allez comprendre pourquoi.
La couronne de cette Montagne, c’est bien évidemment sa cathédrale, Notre Dame de Laon.
Laon c’est d’abord une image, celle de la ville haute que l’on voit à des kilomètres.
Et c’est justement cette ville haute que nous allons visiter aujourd’hui avec Lucie guide à l’office de tourisme, jusqu’aux profondeurs des souterrains avec Denis le responsable des carrières.