Documentaire

Bic est un symbole tellement quotidien qu’on en oublierait presque qu’elle est une des marques françaises les plus connues dans le monde et ce depuis 70 ans. Derrière les fameux stylos à bille, les briquets et les rasoirs, il y a surtout une entreprise qui n’a de cesse de s’adapter au changement. Des brevets du baron Marcel Bich aux usines qui s’implantent progressivement en Inde et en Chine, retour sur une saga familiale qui n’a pas fini de conquérir la planète.