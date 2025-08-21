Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 146 morts en boite de nuit | Partie 2 Le samedi 31 octobre 1970, 146 jeunes périssent dans les flammes du nouveau dancing de Saint Laurent du Pont,...

Documentaire 146 morts en boite de nuit | Partie 1 Il y a cinquante ans, le 31 octobre 1970, 500 jeunes se retrouvent sur la piste de danse du...

Documentaire Le procès qui a renversé la loi contre l’avortement | Partie 2 L’affaire Chevalier devient celui de la cause des femmes. Le tribunal est pris d’assaut, la pression de l’opinion publique...

Documentaire Le procès qui a renversé la loi contre l’avortement | Partie 1 En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en...

Documentaire Action Directe: le groupuscule qui ensanglante les années 80 | Partie 1 En seulement 7 ans, Action Directe va signer près de 80 attentats. L’histoire de ce groupuscule est celle d’une...

Podcast Qui était Raymond Poincaré ? Raymond Poincaré, dernier grand homme d’État de la IIIe République, incarne le courage, la rigueur et la stabilité. Artisan...

Podcast Traîtres : celle qui posait trop de questions Au début des années 2000, Li Li, une jeune étudiante chinoise, est choisie pour participer à un échange avec une université française. Au...

Conférence Les anciens combattants de la Grande Guerre face au nazisme Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...

Documentaire Les nazis, le rabbin et la caméra Un photographe et rabbin américain s’est lancé dans une longue enquête pour retrouver les descendants de juifs sauvés grâce...

Documentaire Algérie, les deux soldats « Algérie, les deux soldats » raconte l’histoire vraie de deux jeunes Français, militaires pendant la guerre d’Algérie, qu’un même sens...

Documentaire Nazisme, avertissement de l’histoire – La fin du reich (6/6) Documentaire qui retrace en six épisodes la montée et la chute du nazisme. L’historien Ian Kershaw est le conseiller...

Documentaire L’arme de représailles Les tous premiers lance-roquettes longue portée ont été conçus et construits par les nazis dans un réseau de laboratoires...

Documentaire Les hommes de la Victoire #1 Sur les traces des Hommes de la victoire, ce documentaire exceptionnel nous fait revivre l’avancée de ces armées, du...

Documentaire 1942-1944, « Gabby » Gabreski : la revanche Américain fils d’émigrants polonais, Francis Gabreski s’engage dans la force aérienne consécutivement à l’invasion de la Pologne. Il est...

Documentaire Mystères Nazis – La bombe secrète du Japon Deux ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, l’attaque-surprise du Japon sur la base de Pearl Harbor...

Documentaire Yves Mourousi, les mystères d’un prince Le journaliste Yves Mourousi a incarné le JT de 13 heures sur TF1, cassant les codes en vigueur par...

Documentaire 39-45, les grandes batailles – La guerre du Pacifique «Nous ne devons plus jamais sous-estimer les Japonais…» Les mots de l’amiral américain Chester Nimitz résument à eux seuls...

Documentaire Elena Francis, une amie qui ne vous veut pas du bien À Barcelone, la place de Catalogne est l’un des centres névralgiques de la cité espagnole. Durant la dictature franquiste,...