Le samedi 31 octobre 1970, 146 jeunes périssent dans les flammes du nouveau dancing de Saint Laurent du Pont,...
Il y a cinquante ans, le 31 octobre 1970, 500 jeunes se retrouvent sur la piste de danse du...
L’affaire Chevalier devient celui de la cause des femmes. Le tribunal est pris d’assaut, la pression de l’opinion publique...
En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en...
« AD » la signature du groupuscule d’Action Directe va marquer en lettres de sang les années 80. Le...
En seulement 7 ans, Action Directe va signer près de 80 attentats. L’histoire de ce groupuscule est celle d’une...
Raymond Poincaré, dernier grand homme d’État de la IIIe République, incarne le courage, la rigueur et la stabilité. Artisan...
Au début des années 2000, Li Li, une jeune étudiante chinoise, est choisie pour participer à un échange avec une université française. Au...
Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...
Un photographe et rabbin américain s’est lancé dans une longue enquête pour retrouver les descendants de juifs sauvés grâce...
« Algérie, les deux soldats » raconte l’histoire vraie de deux jeunes Français, militaires pendant la guerre d’Algérie, qu’un même sens...
Documentaire qui retrace en six épisodes la montée et la chute du nazisme. L’historien Ian Kershaw est le conseiller...
Les tous premiers lance-roquettes longue portée ont été conçus et construits par les nazis dans un réseau de laboratoires...
Sur les traces des Hommes de la victoire, ce documentaire exceptionnel nous fait revivre l’avancée de ces armées, du...
Américain fils d’émigrants polonais, Francis Gabreski s’engage dans la force aérienne consécutivement à l’invasion de la Pologne. Il est...
Deux ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, l’attaque-surprise du Japon sur la base de Pearl Harbor...
Le journaliste Yves Mourousi a incarné le JT de 13 heures sur TF1, cassant les codes en vigueur par...
«Nous ne devons plus jamais sous-estimer les Japonais…» Les mots de l’amiral américain Chester Nimitz résument à eux seuls...
À Barcelone, la place de Catalogne est l’un des centres névralgiques de la cité espagnole. Durant la dictature franquiste,...
L’armée allemande lance sur le front russe ses offensives de printemps et d’été mais marque le pas à Leningrad...
