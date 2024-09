Documentaire



En France et partout dans le monde, des hommes et des femmes se dévouent à la production de miel, un trésor précieux transmis à travers les âges. Face à la disparition des abeilles due aux pesticides et au réchauffement climatique, ces passionnés préservent leur rôle crucial en pollinisation. Découvrez comment ces apiculteurs, des montagnes corses à l’Argentine et en Éthiopie, luttent pour protéger les abeilles et nous offrir ce nectar rare et noble.

Réalisation : Nicolas Ducrot