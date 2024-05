Documentaire



Afin d’imager la structure du manteau supérieur et inférieur sous La Réunion, des stations sismologiques ont été déployées sur une superficie de 2000×2000 km2 centrée sur La Réunion. A l’aide du navire océanographique Marion Dufresne, 57 stations de fond de mer ont été déposées autour de La Réunion et sur les rides centrale et sud-ouest indienne, pour une durée d’une année (Oct. 2012 à Oct. 2013). Ce documentaire de 51 minutes illustre ce travail de recherche scientifique.