L’humanité a-t-elle véritablement déclenché une nouvelle époque géologique par son impact sur la nature ? Un bilan argumenté et probant, dans les pas de chercheurs internationaux qui ont enquêté plus de dix ans à travers le monde.

Depuis plusieurs décennies, toutes les sciences de la Terre font le même constat, celui d’une planète qui change très vite sous l’effet d’activités humaines toujours croissantes : réchauffement climatique, chute de la biodiversité, modification des cycles naturels des éléments, érosion des sols, pollutions irréversibles… À tel point que le défunt prix Nobel de chimie néerlandais Paul Crutzen a inventé au début de ce siècle le terme d’“anthropocène” pour désigner l’ensemble de ces transformations. Entré dans les débats et les consciences, il suppose qu’Homo sapiens a imprimé à la nature une empreinte si profonde qu’une nouvelle ère géologique s’est ouverte, succédant à celle de l’holocène qui, il y a près de douze mille ans, lui a permis de croître et de prospérer pour dominer le monde. En 2009, parce que la géologie se doit d’apporter une réponse scientifique à cette question très politique, la Commission internationale de stratigraphie (l’ICS, ONG internationale investie par la communauté scientifique de l’autorité en la matière) a accepté de confier au paléobiologiste britannique Jan Zalasiewicz la présidence d’un groupe de travail sur le sujet. En 2018, douze unités de recherche ont entamé en douze points du globe une vaste enquête. Leur objectif : détecter l’éventuel phénomène commun, synchrone et planétaire (à l’instar de la couche d’iridium déposée il y a 65 millions d’années par la météorite fatale, entre autres, aux dinosaures) qui marquerait le début de l’anthropocène.

Depuis les années 1950, date à laquelle l’Occident s’est lancé dans un productivisme effréné, les sédiments de la mer Baltique et au large du Japon, de lacs au Canada et en Chine, de tourbières en Pologne, de la banquise de l’Antarctique, mais aussi les stalagmites d’une grotte italienne ou les coraux du golfe du Mexique et des eaux australiennes contiennent radioéléments et métaux lourds, microplastiques, particules de carbone, plutonium, béton… Des phénomènes eux aussi irréversibles et intervenus dans un temps remarquablement court, qui prouvent la réalité de l’anthropocène, selon les chercheurs au centre de ce documentaire. Pourtant, alléguant le manque de recul, l’ICS a refusé de valider cette conclusion, comme s’en explique l’un de ses membres dans ce film. Il n’en partage pas moins le constat du groupe de travail : il est urgent d’inverser le cours de ce capitalisme emballé qui, désormais, s’autoalimente. Mais comment procéder ? La science ne peut répondre, pas plus qu’elle ne prévoit combien de temps il reste à l’humanité si elle n’y parvient pas.

Documentaire de Cédric Defert (France, 2024, 59mn)

