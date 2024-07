Documentaire



Grâce au sport, ils ont tout gagné. Richard Virenque, l’un des coureurs cyclistes les plus populaires de ces 20 dernières années et Franck Leboeuf, champion du monde qui a participé à la formidable épopée des Bleus. Leurs carrières a fait d’eux des stars mais il a fallu repartir à zéro et pour eux, le plus dur a commencé. A l’heure de la retraite ils se sont lancés dans de nouveaux combats. Un documentaire de Sophie Attar.