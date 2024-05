Documentaire



C’est un duel de rebelles qui passionne et divise l’Amérique des années 1970-1980. D’un côté, le brun, coupe au bol et short moulant, prêt à tout pour «choquer la spectatrice». De l’autre, le blond, à bandeau et bouclettes, qui vocifère contre l’arbitre. Pendant près de quinze ans, les deux prodiges du jeu et de la manipulation bataillent pour s’adjuger la suprématie du tennis mondial et le coeur des Américains. Mais ils vont aussi révolutionner ce sport de bourgeois jusque-là cantonné au public huppé des country clubs. La télévision en fait des idoles, vers lesquels affluent les sponsors. Entre Jimbo et Mac, la rivalité est aussi financière. Un documentaire de Jean-Christophe Chatton.