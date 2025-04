Documentaire

RCEA. Quatre lettres, pour Route Centre Europe Altlantique, qui font trembler tous les automobilistes et chauffeurs routiers qui l’empruntent. En deux ans, 24 personnes ont perdu la vie sur un tronçon d’à peine 100 kilomètres dans l’Allier. Sur le bord de la chaussée, les silhouettes noires qui marquent les lieux d’accidents mortels se succèdent pratiquement tous les kilomètres. Tous les jours, plus de 15 000 véhicules, dont près de 50 % de poids lourds, fréquentent cette nationale à deux voies, très étroite et monotone. Les services d’urgence la redoutent. Gendarmes, dépanneurs et pompiers craignent pour leur vie à chaque fois qu’ils interviennent sur cet axe. Un documentaire de Delhomme Laurent ; Cauchois Guillaume