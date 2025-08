Documentaire

Pour des centaines de millions d’Africains, le christianisme est la pierre angulaire de leur existence.

Mais une explosion de pasteurs véreux exploitant la confiance et la croyance de leurs fidèles pour le profit et le pouvoir a conduit beaucoup d’entre eux à remettre leur foi en question.

Le reporter de #BBCAfricaEye, Peter Gbolahan Macjob, s’est rendu en Ouganda pour rencontrer des familles qui ont subi des pertes tragiques aux mains de pasteurs véreux, et celles qui ont complètement abandonné la religion.

Avec les charlatans et les escrocs qui exploitent la foi de millions de personnes, quel est l’avenir des croyants en Ouganda et dans toute l’Afrique ?