Documentaire Ceux qui recueillent les kangourous blessés L’Australie compte deux fois plus de kangourous que d’habitants. Ils sont 50 millions répartis sur tout le territoire. Malheureusement,...

Conférence À la rencontre des requins Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent...

Documentaire Des corbeaux luttent pour leur survie sur les parois d’El Capitan Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.

Documentaire La technique de chasse hypnotisante et improbable de l’hermine Quand les hermines n’arrivent pas à attraper un lapin, elles changent de méthode. Images tirées de la série documentaire...

Article Quelles sont les chiens les plus fidèles ? Les chiens sont souvent qualifiés de meilleurs amis de l’homme, et ce n’est pas sans raison. Leur fidélité, leur...

Podcast Pourquoi les chiens ont-ils la truffe mouillée ? La truffe humide du chien intrigue souvent les maîtres, tant elle semble être une caractéristique universelle chez cet animal....

Documentaire Le fourmilion, une larve qui ressemble à un alien Quand la fête des mouches bat son plein, le fourmilion attend patiemment sa proie, tapi dans le sable du...

Documentaire Les chiots Quel chiot choisir ? Comment résister devant ces petites boules de poils attendrissantes ? Finalement, c’est avec votre coeur...

Documentaire La panthère des neiges, reine des montagnes Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...

Conférence Intelligences animales : cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...

Article Le mammouth, un géant préhistorique Le mammouth, membre emblématique de la famille des éléphantidés, incarne une période fascinante de l’histoire naturelle de notre planète....

Documentaire Le Saint Bernard Le chien du Saint-Bernard est doux, comédien et très têtu. Attention : ce n’est pas une peluche. Il est...

Documentaire Combat de bisons impressionnant À chaque fois, c’est la même chose au parc de Yellowstone…

Documentaire Ces lionceaux se retrouvent seuls face à un troupeau de buffles Des buffles vigilants ont repéré les lionceaux qui les observent cachés dans la végétation. Les mères doivent se dépêcher...

Documentaire Le retour des éléphants Les lois anti-braconnage portent leurs fruits au Kenya où le nombre d’éléphants a augmenté. Ce qui n’est pas sans...

Documentaire L’écurie d’Alvaro Domecq y Diez Ce furent d’abord les vachers qui apprirent des berbères, cet art de monter vif et rapide. C’est dans une...

Documentaire Pelagos : le sanctuaire des cétacés A seulement quelques miles de la Côte d’Azur, et c’est une réelle surprise, on peut voir des baleines, des...

Documentaire Invasion de serpents: Cauchemar aux Canaries Il n’y avait pas de serpents aux Canaries jusqu’à ce que la couleuvre « lampropeltis californae » fasse son apparition il...