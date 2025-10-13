Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les justiciers anti-drogues de Russie Ekaterinbourg est une ville carrefour, située au cœur de la Russie, sur la route de tous les trafics. Des...

Documentaire Le Soudan et le business de l’or : 3500 ans de quête Tout le Soudan est pris par la fièvre de l’or. Dans ce pays de 40 millions d’habitants, près d’un...

Documentaire Mayotte ne supporte plus l’immigration La colère de Mayotte monte face à l’immigration clandestine

Documentaire Bergers en Valais, ils introduisent une race de brebis béarnaises dans les Alpes suisses Plus de 1000 km les séparent mais la passion pour la vie de berger les réunit. A l’occasion d’un...

Documentaire Traditions et patrimoine : l’impossible retour au passé On ne parle jamais autant de traditions et de patrimoine qu’en temps de crise. Une façon sans doute de...

Documentaire Les Aripaeños, derniers protecteurs de la forêt vénézuélienne Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie...

Documentaire Le Cadre noir de Saumur Le Cadre noir de Saumur est une école de cavalerie d’excellence constituée d’écuyers émérites qui perpétue depuis le début...

Documentaire Barrage de Vouglans : le scénario catastrophe Le 14 août dernier, dans un effroyable tremblement, une partie du pont Morandi, à Gênes, s’effondre. Bilan : 43...

Documentaire Mohammed ben Salmane, prince controversé d’Arabie Saoudite Ce documentaire propose un regard approfondi sur Mohammed ben Salmane (MBS), le prince héritier d’Arabie saoudite. Il examine son...

Documentaire Entre Inde et Pakistan, les eaux de la discorde C’est une zone ultra sensible revendiquée par l’Inde et le Pakistan, Sir Creek. L’objet de la discorde, la ligne...

Documentaire Cacao : les enfants pris au piège En 2001, la lucrative industrie du chocolat s’engageait, sous la pression des ONG, à faire disparaître le travail des...

Documentaire L’Église Universelle, une menace au pays des croyants Créée en 1977 au Brésil, l’Église Universelle du Royaume de Dieu est présente dans 65 pays et compte 4.600.000...

Documentaire Bitche la ville censurée par Facebook Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire

Documentaire Retraités éprouvés : ils travailleront toute leur vie Face à des pensions insuffisantes et une inflation galopante, 500 000 retraités sont contraints de reprendre le travail pour...

Documentaire Portrait intime d’une famille autosuffisante en Nouvelle-Zélande Peter et Colleen Karena se sont éloignés de la société conventionnelle pour s’installer dans une région reculée de la...

Documentaire Allemagne : 24h pour comprendre l’avenir du pays À partir de saisissantes images aériennes et de nombreux témoignages, le film explore, le temps d’une journée, les différentes...

Documentaire Maroc: la babouche a son label La babouche marocaine, un des symboles les plus célèbres de l’artisanat du Royaume, est désormais protégée. Le gouvernement vient...