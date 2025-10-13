Nous explorons le phénomène Katoey qui balaie la Thaïlande. Les Katoeys sont des transsexuels et des travestis, des individus nés de sexe masculin vivant leur vie en tant que femmes. Très présentes dans les médias, où elles reçoivent beaucoup d’attention pour leur beauté éblouissante et leur apparence unique, elles sont largement acceptées dans la société thaïlandaise. Pourquoi y a-t-il un nombre toujours croissant de ladyboys en Thaïlande ? Et jusqu’où iront-ils pour devenir la femme parfaite ?
Réalisateur : Stéphane RODRIGUEZ