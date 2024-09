Documentaire



Le procès d’assises, tourné à Saint-Omer, est d’une intensité émotionnelle particulièrement forte. D’abord parce que la victime est un bébé de moins de treize mois. Ensuite parce que l’accusée qui est dans le box n’est autre que sa mère. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés. Enfin parce que, derrière la qualification criminelle retenue par la justice, « violences volontaires sur un mineur ayant entrainée une mutilation ou une infirmité permanente » se cache ce que l’on appelle « le syndrome du bébé secoué ».

Selon la Haute autorité de la Santé, on dénombre chaque année une centaine de nourrissons victimes de ce traumatisme crânien non accidentel. Et il revient à la justice de rechercher le ou les responsables de ce crime et de les juger. La peine encourue variant selon les conséquences pour le bébé, infirmité ou décès.

Dans le cas présent, les 9 jurés et les trois magistrats professionnels de la cour d’assises du Pas-de-Calais ont à se prononcer sur la culpabilité d’une mère, déjà condamnée en première instance à 8 ans d’emprisonnement. Va-t-elle parvenir à les convaincre de son innocence ?